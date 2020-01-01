بوبات كشف المعادن

بوابات كشف المعادن _ ترجع أهميةالبوابات عموما فى زيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح من خلال هذه التكنولوجيا المتفوقة والمتميزة والحساسة والمتناهية فى دقتها التكنولوجيه مصممة لتحقيق أكبر قدر من الدقة والانتاجية بدون المساس بقواعد السلامة فهي غير مؤذيه حيث تتميز بالكاشف والتفريق بين المعدن كالتفريق بين العملات المعدنيه والمجوهرات والمفاتيح وعلب السجائر إلخ . استخداماتها يمكن استخدمها في الشركات والفنادق والبنوك والمطارات. فروعنا بالمملكة :الرياض/جده/القصيم/الخبر/خميس مشيط ل