بوبات دخول الافراد والخروج

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات. هذا ويتم فتح البوابات الإلكترونية تلقائيا بمجرد اقتراب السيارات المصرح لها العبور من خلال قراءة بيانات السيارة عن بعد أو من خلال إستخدام البطاقات الذكية أو بصمة اليد او كلمات المرور او بإستخد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: graphic
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/12/2019
رقم الإعلان: 2045862
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/12/2019
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونيه - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم توريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمكاتب ومك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الفنادق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الفنادق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية توريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/12/2019
صورة الاعلان: كاشف الشنط x-ray - في الرياض السعودية

كاشف الشنط x-ray

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف الشنط x-ray كاشف الشنط - كاشف حقائب - جهاز اكس راى للكشف فى الشنط -X-ray Baggage كاشف الشنط -.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: بوابات إلكترونية للسيارات - في الرياض السعودية

بوابات إلكترونية للسيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإن.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: شاشات الكاشير وبرامج المطاعم - في الرياض السعودية

شاشات الكاشير وبرامج المطاعم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: بوابات امنية - في الرياض السعودية

بوابات امنية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات امنية ضد سرقة الملابس والعطورات _لدينا بوابات الكترونية ذات تقنية عالية ومتطورة لكشف سرقة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى - في الرياض السعودية

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم Interactive digital display screens and contro.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: مصدات امنية وحواجز شوكية - في الرياض السعودية

مصدات امنية وحواجز شوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية مصدات أمنية وحواجز شوكية توريد وتركيب مصدة أرضية صناعة وطنية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه) - في الرياض السعودية

اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه)

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقه - في الرياض السعودية

اجهزة انذار ضد السرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ض.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة تريب صفوف الانتظار جهاز متكامل يساعد على العمل و خدمة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/12/2019
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن -ترجع اهمية البوابات عم وما في ذيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager