بوبات دخول الافراد والخروج

(للبيع)
|بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات. هذا ويتم فتح البوابات الإلكترونية تلقائيا بمجرد اقتراب السيارات المصرح لها العبور من خلال قراءة بيانات السيارة عن بعد أو من خلال إستخدام البطاقات الذكية أو بصمة اليد او كلمات المرور او بإستخد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|graphic
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045862
1 ريال
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1 ريال
1 دولار
1 دولار
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1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار
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1 دولار
1 دولار
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