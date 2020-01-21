بوبات الكترونية لمواقف السيارات

(للبيع)
|توفر مؤسسة رحاب التنمية بوابة مواقف السيارات للتحكم في دخول وخروج السيارات من المواقف آليا من خلال نظام التحكم في الأبواب و مناسبة لمواقف الفنادق ومواقف الهيئات والجهات الحكومية والاماكن ذات الخصوصية العالية التي تحتاج الي تحكم كامل في المواقف ويوجد لدينا كاميرات كشف اسفل السيارة و مصدات امنية وحواجز شوكية و بوابات دخول وخروج السيارات ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لأنحاء المملكة العربية السعودية ولنا فروع بالرياض – جدة- قصيم ولنا فروع في البحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|9660501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049988
4 ريال
3 ريال
5 ريال
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1 ريال
4 ريال
3 ريال
5 دولار
2 ريال
8 ريال
4 ريال
5 دولار
1 ريال
5 ريال
4 ريال