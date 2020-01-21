بوبات الكترونية لمواقف السيارات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
توفر مؤسسة رحاب التنمية بوابة مواقف السيارات للتحكم في دخول وخروج السيارات من المواقف آليا من خلال نظام التحكم في الأبواب و مناسبة لمواقف الفنادق ومواقف الهيئات والجهات الحكومية والاماكن ذات الخصوصية العالية التي تحتاج الي تحكم كامل في المواقف ويوجد لدينا كاميرات كشف اسفل السيارة و مصدات امنية وحواجز شوكية و بوابات دخول وخروج السيارات ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لأنحاء المملكة العربية السعودية ولنا فروع بالرياض – جدة- قصيم ولنا فروع في البحرين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب التنمية
التليفون: 9660501194443

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049988
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السعر
تاريخ الإعلان
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20/1/2020
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19/1/2020
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18/1/2020
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صورة الاعلان: ميزان باركود - في الرياض السعودية

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18/1/2020
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17/1/2020
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17/1/2020
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17/1/2020
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15/1/2020
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15/1/2020
صورة الاعلان: طابعه كروت بلاستيكيه (وجه واحد) - في الرياض السعودية

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15/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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