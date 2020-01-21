بوبات الكترونية لمواقف السيارات

توفر مؤسسة رحاب التنمية بوابة مواقف السيارات للتحكم في دخول وخروج السيارات من المواقف آليا من خلال نظام التحكم في الأبواب و مناسبة لمواقف الفنادق ومواقف الهيئات والجهات الحكومية والاماكن ذات الخصوصية العالية التي تحتاج الي تحكم كامل في المواقف ويوجد لدينا كاميرات كشف اسفل السيارة و مصدات امنية وحواجز شوكية و بوابات دخول وخروج السيارات ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لأنحاء المملكة العربية السعودية ولنا فروع بالرياض – جدة- قصيم ولنا فروع في البحرين