بوايلاند الساحل الشمالى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بو ايلاند الساحل الشمالى قامت شركة مكسيم بانشاء مشروع بو سيدي عبدالرحمن كأكبر مشروع سياحي فى الساحل الشمالى مقسم الى بو آيلاند، وبو ساندز سابقة شركة مكسيم فندق كمبنكسي * كمبوند مكسيم ريزيدنس * مول مكسيم * كمبوند مكسيم على شارع التسعين الشمالى *كمبوند ذا كانيون القاهرة الجديدة موقع بو سيدى عبد الرحمن الساحل الشمالى حيث يقع مشروع بو ايلاند فى قلب سيدى عبد الرحمن اجمل بحر فى الساحل الشمالى فى الكيلو 120 طريق اسكندريه مطروح ما بين مارينا و هاسيندا الساحل الشمالى للحجز والاستعلام عن الوحدات المتاحة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

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العنوان: - الساحل الشمالى
البحر الأحمر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/6/2020
رقم الإعلان: 2060465
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركز

مطلوب فورا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركز

(فرصة عمل)

مطلوب فوراااااااا ا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة لمستشفى مميز بالمدينة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: مواتير رفع ابواب المحلات والجراجات RIB ايطالى

مواتير رفع ابواب المحلات والجراجات RIB ايطالى

(للبيع)

(مجموعة كـامله) تصلح لرفع باب حتى وزن 220 كجم ومساحة 16 متر مربع ، قطر ماسورة الباب 2.5 بوصة وزنبرك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: بوابه جراج بالذراع حواجز سيارات RIB ايطالى

بوابه جراج بالذراع حواجز سيارات RIB ايطالى

(للبيع)

بوابة ، تعمل 220 فولت . تعمل برفع الذراع ( بالحركة الرأسيه ) معامل حماية خارجية IP54 - ومن الفتح 3 .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: وكيل صوتيات JD-MEDIA الكورى فى مصر

وكيل صوتيات JD-MEDIA الكورى فى مصر

(للبيع)

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات وكيل لأفضل ماركة صوتيات فى مصر ماركة JDMالكورى المنشأ التى تتم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: وكيل صوتيات TOA اليابانى فى مصر

وكيل صوتيات TOA اليابانى فى مصر

(للبيع)

نحن الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد للصوتيات TOA بالتصنيع اليابانى وتجميع اندون.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: وكيل انتركم فارفيزا FARFISA الايطالى فى مصر

وكيل انتركم فارفيزا FARFISA الايطالى فى مصر

(للبيع)

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصرماركة فارفيزا بنوعيه الص.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
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صورة الاعلان: الوكيل الوحيد والحصرى للانتركم فارفيزا farfisa الايطالى فى مصر

الوكيل الوحيد والحصرى للانتركم فارفيزا farfisa الايطالى فى مصر

(للبيع)

الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد والحصرى للانتركم الصوتى والمرئى فى مصر ايام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

(للبيع)

سماعة هورن كامله شامله البوق ماركة JD-MEDIA الكورى المنشأ المـوديل TU-100HP قـدرة 100 وات المـوديل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: سماعات بروجيكتور TOA اندونيسى للمساجد والمصانع والكنائس

سماعات بروجيكتور TOA اندونيسى للمساجد والمصانع والكنائس

(للبيع)

سماعة بروجيكتور 6 وات اللون ابيض تصلح للاسقف الخرسانه وللتركيب على الحائط وتصلح للتركيب فى الاماكن .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: انتركم فارفيزا farfisa ايطالى 12 خط

انتركم فارفيزا farfisa ايطالى 12 خط

(للبيع)

انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 12 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,180 جنيه

9/6/2020
صورة الاعلان: انتركم مرئى فارفيزا farfisa ايطالى 2 خط

انتركم مرئى فارفيزا farfisa ايطالى 2 خط

(للبيع)

انتركم 2خط مرئى فارفيزا farfisa ايطالى بشاشات 7 بوصه تاتش سكرين اللوحه معدن وداخل الحائط وضد العبث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,150 جنيه

9/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك قريب من مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقة قريب من مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

446,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: محتار تستثمر فين تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

محتار تستثمر فين تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

متحتارش كتير واستثمر فى المضمون وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: فيلا منفصلة للايجار حمام سباحة داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق ت

فيلا منفصلة للايجار حمام سباحة داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق ت

(للإيجار)

فيلا منفصلة للايجار حمام سباحة داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق تتكون من ارضى + اول + رروف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2020
صورة الاعلان: لهواة الاستجمام تعالى امتلك شاليهك فى السخنة

لهواة الاستجمام تعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

عيش الاستجمام وتعالى امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

8/6/2020
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