بوايلاند الساحل الشمالى

(للبيع)
|بو ايلاند الساحل الشمالى قامت شركة مكسيم بانشاء مشروع بو سيدي عبدالرحمن كأكبر مشروع سياحي فى الساحل الشمالى مقسم الى بو آيلاند، وبو ساندز سابقة شركة مكسيم فندق كمبنكسي * كمبوند مكسيم ريزيدنس * مول مكسيم * كمبوند مكسيم على شارع التسعين الشمالى *كمبوند ذا كانيون القاهرة الجديدة موقع بو سيدى عبد الرحمن الساحل الشمالى حيث يقع مشروع بو ايلاند فى قلب سيدى عبد الرحمن اجمل بحر فى الساحل الشمالى فى الكيلو 120 طريق اسكندريه مطروح ما بين مارينا و هاسيندا الساحل الشمالى للحجز والاستعلام عن الوحدات المتاحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|- الساحل الشمالى
البحر الأحمر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060465
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