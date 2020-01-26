بواجهه بانورامية ع برج ايفيل امتلك مكتبك فى باريس مول

(للبيع)
|امتلك مكتب ادارى فى باريس مول 34 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بواجهه بانورامية ع برج ايفيل واطول برج فى افريقيا وقريب من الحى الحكومى بالتقسيط المريح و بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|340,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050897
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