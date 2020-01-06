بواجهة مميزة ع برج ايفيل امتلك محل بالعاصمة الادارية

امتلك محل فى باريس مول على واجهة مميزة لبرج ايفيل 30 م وقريب من مجمع مطاعم Open FOOD COURTو منطقة ملاهي للأطفال KIDS AREA و مسرح STAGE للعروض المختلفة وأكبر مساحة تزحلق على الجليد SKATINGكل ده واكتر عندنا فى باريس مول بسعر مميز واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية