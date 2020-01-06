بواجهة مميزة ع برج ايفيل امتلك محل بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك محل فى باريس مول على واجهة مميزة لبرج ايفيل 30 م وقريب من مجمع مطاعم Open FOOD COURTو منطقة ملاهي للأطفال KIDS AREA و مسرح STAGE للعروض المختلفة وأكبر مساحة تزحلق على الجليد SKATINGكل ده واكتر عندنا فى باريس مول بسعر مميز واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048075
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