بوابه مرور السيارات جارد جي تي8

الحواجز الأمنية المصدرة من شركة CAME الإيطالية سنقدم لكم جارد جي تي8 تم اختباره للاستخدام الكثيف بمعدل 300 دورة / ساعة مع 3 ملايين دورة كما صممت CAME ذراعًا تلسكوبيًا مبتكرًا مقسمًا إلى قسمين بأقطار مختلفة، يتم إدخال أحدهما داخل الآخر، دون الحاجة إلى وصلات خارجية ليصل طول الزراع حتى 8 أمتار، زمن الفتح والاغلاق من 4 الي 8 ثواني بأضائه RG LED لمزيد من الامان الإضاءة باللون الأحمر أو الأحمر الوامض أو الأخضر ، مدمجة في كل من رأس الخزانة وعلى ذراع الرافعة ، على كلا الجانبين 01118455507