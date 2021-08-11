بوابه مرور السيارات جارد جي تي8

(للبيع)
|الحواجز الأمنية المصدرة من شركة CAME الإيطالية سنقدم لكم جارد جي تي8 تم اختباره للاستخدام الكثيف بمعدل 300 دورة / ساعة مع 3 ملايين دورة كما صممت CAME ذراعًا تلسكوبيًا مبتكرًا مقسمًا إلى قسمين بأقطار مختلفة، يتم إدخال أحدهما داخل الآخر، دون الحاجة إلى وصلات خارجية ليصل طول الزراع حتى 8 أمتار، زمن الفتح والاغلاق من 4 الي 8 ثواني بأضائه RG LED لمزيد من الامان الإضاءة باللون الأحمر أو الأحمر الوامض أو الأخضر ، مدمجة في كل من رأس الخزانة وعلى ذراع الرافعة ، على كلا الجانبين 01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102347
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه