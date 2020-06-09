بوابه جراج بالذراع حواجز سيارات RIB ايطالى

بوابة ، تعمل 220 فولت . تعمل برفع الذراع ( بالحركة الرأسيه ) معامل حماية خارجية IP54 - ومن الفتح 3 ثواني ، تصلح لأماكن الحركة الخفيفه والمتوسطة بحد أقصى600 أو 1200 حركة يوميا - ترفع ذراع طوله من 3 الى 5 متر تشمل ( الموتور - القاعده المعدنيه - الخليه الضوئيه - الذراع ) وممكن للبوابه أن تعمل بواسطة أنظمة تحكم فى الدخول بالكارت بالمدى البعيد 4 متر أو قصيرة المدى الأعتيادية . البوابة ايطـالى المنشـأ ماركـة RIB البيع بالضمـان . الوكيل الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات . 15 شـارع مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة . للأستفسار : أ / الهـام أمـين 01062157490 Email : elhamibc@gmail.com