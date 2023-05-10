بوابة دخول وخروج السيارات 0552030115

(For Sale)
|الان من مؤسسة احدث الانظمه NEW SYSTEMS بوابة دخول وخروج السيارات BFT الوصف : هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . البوابة ايطالية الصنع مصنوعه من الالمنيوم القوي تتحمل حتى درجة حرارة 50 درجة مئوية ، تتميز بزراع قوي حتى 6 متر مزود بشريط فوسفوري يضيء في الظلام لمنع اصطدام اي سيارة به في حالة عدم رؤيته ، وكذلك حساس فوتوسيل لمنع نزول الذراع اثناء مرور السيارة من البوابة او توقفها تستخدم البوابة للتحكم في دخول السيارات للمواقف الخاص
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|sara farouk
|Telephone:
|0552030115
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الرياض- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|1 Riyal
|Posting Date:
|11/5/2023
|Ad Number:
|2186191
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
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1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal