بوابة دخول وخروج السيارات 0552030115

الان من مؤسسة احدث الانظمه NEW SYSTEMS بوابة دخول وخروج السيارات BFT الوصف : هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . البوابة ايطالية الصنع مصنوعه من الالمنيوم القوي تتحمل حتى درجة حرارة 50 درجة مئوية ، تتميز بزراع قوي حتى 6 متر مزود بشريط فوسفوري يضيء في الظلام لمنع اصطدام اي سيارة به في حالة عدم رؤيته ، وكذلك حساس فوتوسيل لمنع نزول الذراع اثناء مرور السيارة من البوابة او توقفها تستخدم البوابة للتحكم في دخول السيارات للمواقف الخاص