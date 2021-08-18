بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

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السعودية (الحدود الشمالية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم - في الحدود الشمالية السعودية

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0570130761 بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | بوابة دخول وخروج النادى | بوابة دخول وخروج اعضاء اسعار بوابات الكترونية | سعر بوابة المترو | سعر بوابة زراع دخول وخروج | بوابات ترنستايل وهى بوبات للتحكم فى الدخول والخروج الخاصة بالافراد يتم ربطها باجهزة بصمة لتقوم بعملية فتح وغلق البوابة معروفة باسم بوابات المترو او البوابات الالكترونية تتكون انظمة بوابات الدخول والخروج من نظام متكامل . اولا : بوابة الدخول والخروج : turnstile gates حيث تكون البوابة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0570130761

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العنوان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم- السعودية
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 ريال
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103223
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صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم - في الحدود الشمالية السعودية

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

- في الحدود الشمالية السعودية

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم 0570130761 بوابة التحكم في الدخول والخروج من المبني .

1,500 ريال

18/8/2021
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