(للبيع)
|0570130761 بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | بوابة دخول وخروج النادى | بوابة دخول وخروج اعضاء اسعار بوابات الكترونية | سعر بوابة المترو | سعر بوابة زراع دخول وخروج | بوابات ترنستايل وهى بوبات للتحكم فى الدخول والخروج الخاصة بالافراد يتم ربطها باجهزة بصمة لتقوم بعملية فتح وغلق البوابة معروفة باسم بوابات المترو او البوابات الالكترونية تتكون انظمة بوابات الدخول والخروج من نظام متكامل . اولا : بوابة الدخول والخروج : turnstile gates حيث تكون البوابة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم- السعودية
الحدود الشمالية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103223
1,500 ريال