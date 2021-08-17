بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الجوف) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم - في الجوف السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

بوابات الكترونية | بوابات دخول وخروج | بوابة مرور افراد |بوابة ترن ستايل | بوابة المترو بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | بوابة دخول وخروج النادى | بوابة دخول وخروج اعضاء اسعار بوابات الكترونية | سعر بوابة المترو | سعر بوابة زراع دخول وخروج | بوابات ترنستايل وهى بوبات للتحكم فى الدخول والخروج الخاصة بالافراد يتم ربطها باجهزة بصمة لتقوم بعملية فتح وغلق البوابة معروفة باسم بوابات المترو او البوابات الالكترونية تتكون انظمة بوابات الدخول والخروج من نظام متكامل . اولا : بوابة الدخو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0570130761

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم- السعودية
الجوف -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 ريال
تاريخ الإعلان: 17/8/2021
رقم الإعلان: 2102759
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761 - في الجوف السعودية

ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761

(للبيع)

- في الجوف السعودية

بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى ا.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

17/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager