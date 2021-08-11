بوابات TURNSTILL التركية SECURITY INNOVATION من شركه CAME OZAK وكيل ماركه كن ذكيا ، كن آمنا. نظرًا للظروف العالمية وضرورة تجنب التلامس للحد من انتشار فيروس كورونا نقدم لك أبواب دوارة يمكن فتحها عن طريق التعرف على الوجه من شركة CAME OZAK 01118455507 01016607336