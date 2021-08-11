(للبيع)
|بوابات TURNSTILL التركية SECURITY INNOVATION من شركه CAME OZAK وكيل ماركه كن ذكيا ، كن آمنا. نظرًا للظروف العالمية وضرورة تجنب التلامس للحد من انتشار فيروس كورونا نقدم لك أبواب دوارة يمكن فتحها عن طريق التعرف على الوجه من شركة CAME OZAK 01118455507 01016607336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
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|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102361
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه