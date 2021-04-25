بوابات وانظمة التحكم المختلفه فى حركة السيارات

(للبيع)
|توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات المميزات وطريقة العمل : يتم فتح البوابات الإلكترونية تلقائيا بمجرد اقتراب السيارات المصرح لها العبور من خلال قراءة بيانات السيارة عن بعد أو من خلال إستخدام البطاقات الذكية أو بصمة اليد او كلمات المرور او بإستخدام أجهز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093686
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال