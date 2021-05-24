بوابات وأنظمة التحكم في حركة السيارات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات وأنظمة التحكم في حركة السيارات - في الرياض السعودية

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توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيان ولدينا العديد من أنظمة التحكم في حركة السيارات بالريموت وبالرقم السري وبالتذكرة للتواصل ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094948
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