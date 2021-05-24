بوابات وأنظمة التحكم في حركة السيارات

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيان ولدينا العديد من أنظمة التحكم في حركة السيارات بالريموت وبالرقم السري وبالتذكرة للتواصل ت/ واتس 0558860700