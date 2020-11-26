بوابات وأذرع الكترونية للتحكم فى السيارات _ عرض خاص

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صورة الاعلان: بوابات وأذرع الكترونية للتحكم فى السيارات _ عرض خاص - في السعودية

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توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات فروعنا - ( الرياض _ جده _ القصيم _ الخبر _ خميس مشيط ) ودولة البحرين للطللب والمراسلة ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
العين السخنة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074172
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