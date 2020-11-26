بوابات وأذرع الكترونية للتحكم فى السيارات _ عرض خاص

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات فروعنا - ( الرياض _ جده _ القصيم _ الخبر _ خميس مشيط ) ودولة البحرين للطللب والمراسلة ت/ واتس 0558860700