بوابات موظفين الكترونية دوارة بالبصمة والكرت

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تفاصيل الإعلان
بوابة الدخول والخروج : turnstile gate زجاج فلاب /معدن استيل ثلاثية مقاوم للصدأ بوابات دخول وخروج الافراد والاشخاص والموظفين بوابة مروحه بوابه موظفين دوارة بوابات الكترونيه الرياض بوابات عد واحصاء الافراد والزائرين بوابات اشتراكات النوادى الرياضيه بوابات حضور وانصراف الموظفين tripod barrier gate tripod turnstile gate tripod access turnstile gate auto sliding flap gate barrier بوابات دخول نوادى الجيم بوابات عد الافراد مروحه الكترونيه بوابات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة 0564291869
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: doaa
التليفون: 0564291869

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0966564291869- المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 290 ريال
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103236
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