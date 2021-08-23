بوابات موظفين الكترونية دوارة بالبصمة والكرت

(للبيع)
|بوابة الدخول والخروج : turnstile gate زجاج فلاب /معدن استيل ثلاثية مقاوم للصدأ بوابات دخول وخروج الافراد والاشخاص والموظفين بوابة مروحه بوابه موظفين دوارة بوابات الكترونيه الرياض بوابات عد واحصاء الافراد والزائرين بوابات اشتراكات النوادى الرياضيه بوابات حضور وانصراف الموظفين tripod barrier gate tripod turnstile gate tripod access turnstile gate auto sliding flap gate barrier بوابات دخول نوادى الجيم بوابات عد الافراد مروحه الكترونيه بوابات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة 0564291869
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|doaa
|التليفون:
|0564291869
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|العنوان:
|0966564291869- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|290 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103236
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