بوابات مواقف السيارات BARRIER

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات مواقف السيارات BARRIER - في الرياض السعودية

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توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات اللتواصل ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083304
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