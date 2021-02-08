بوابات مواقف السيارات BARRIER

(للبيع)
|توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات اللتواصل ت/ واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083304
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال