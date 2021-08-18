بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن بوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة والصغير بأشكال حديثة وعصرية. هنالك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من البوابات الامنية حتى تناسب كافة الاحتياجات والاماكن التى يتم تركيبها بها نقدم الى كل انحاء المملكة العربية السعودية افضل واحدث ماركات البوابات الامنية ●بوابات مرور الافراد (بوابات المترو,البوابات الدوارة) بوابات تعمل على تنظيم الدخول والخروج من من والى المكان تعمل بالبصمة والكارت