(للبيع)
|بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن بوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة والصغير بأشكال حديثة وعصرية. هنالك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من البوابات الامنية حتى تناسب كافة الاحتياجات والاماكن التى يتم تركيبها بها نقدم الى كل انحاء المملكة العربية السعودية افضل واحدث ماركات البوابات الامنية ●بوابات مرور الافراد (بوابات المترو,البوابات الدوارة) بوابات تعمل على تنظيم الدخول والخروج من من والى المكان تعمل بالبصمة والكارت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- الاسكان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102957
290 ريال
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
3,450 ريال
اتصل
690 ريال
600 ريال
600 ريال
3,250 ريال
3,750 ريال
3,250 ريال
3,250 ريال