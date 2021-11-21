بوابات مرور الأفراد والموظفين

لاشك أن البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم في دخول وخروج الأفراد وذلك بوحود العديد من أنظمة البوابات وذلك لتوفير الإنضباط الكامل من خلال السماح بالمرور لمن لهم الحق في ذلك فقط وتأتي البوابات الإلكترونية للأشخاص مزودة بنظام تنبيه صوتي وضوئي (اختياري) للتنبيه في حالة محاولة أحد الأشخاص العبور منها بدون صلاحات لذلك او محاولة التحايل وتخطي النظام الأمنوكذلك في حالة توقف أشخاص بداخلها للتواصل 0558860700