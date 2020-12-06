بوابات مرور الأفراد

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من البوابات الالكترونيه للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم يمكنك التحكم من خلال الكارت ترانستيل او البصمة لتيسير الخدمات المباشرة لقطاع الاعمال مثل المترو والنوادي والشركات امكانية العمل كنظام مستقل او كنظام كمبيوتر قسم خاص للتركيب والصيانة والبرمجة خدمة عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بأسعار خاصة لجميع العملاء نعتني بعملائنا الكرام ونقدم لهم أعلي مستوي من خدمة ما بعد البيع. فروعنا في المملكة العربيه السعوديه: ولنا فروعنا في البحرين واتساب/0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/12/2020
رقم الإعلان: 2075365
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات البراير للسيارات وهذه البوابات تعمل بعدة انظمة : اما بالكارت المغناطيسي /او الرقم السرى /او ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حراريه هاديه وسريعه و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: بضائع بالجمله للسيارات مصد المواقف الشهير - في الرياض السعودية

بضائع بالجمله للسيارات مصد المواقف الشهير

(للبيع)

- في الرياض السعودية

هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 10 متر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager