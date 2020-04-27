بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين

(للبيع)

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صورة الاعلان: بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين - في الرياض السعودية

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بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين ، يمكن استخدام بوابات الأفراد لجعل الأماكن المختلفة أكثر آمانا ومنظمة تنظيما جيدا في حركة الدخول والخروج. لذلك يتم استخدامها في المطارات المتاحف سائل النقل العام الملاعب الاستادات مترو الانفاق وغيرها الكثير في مختلفة التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، توفر بوابات الدخول والخروج للافراد فوائد أخرى غير التأمين وتنظيم مداخل الاماكن ، أي أنها يمكن أن تكون تستخدم لحساب عدد الأشخاص الذين يمرون من خلالهم للتواصل 0595688150
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب التنمية
التليفون: 0595688150

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العنوان: العليا- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/7/2020
رقم الإعلان: 2063277
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صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء - في الرياض السعودية

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

27/4/2020
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