بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين ، يمكن استخدام بوابات الأفراد لجعل الأماكن المختلفة أكثر آمانا ومنظمة تنظيما جيدا في حركة الدخول والخروج. لذلك يتم استخدامها في المطارات المتاحف سائل النقل العام الملاعب الاستادات مترو الانفاق وغيرها الكثير في مختلفة التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، توفر بوابات الدخول والخروج للافراد فوائد أخرى غير التأمين وتنظيم مداخل الاماكن ، أي أنها يمكن أن تكون تستخدم لحساب عدد الأشخاص الذين يمرون من خلالهم للتواصل 0595688150