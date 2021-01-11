بوابات كشق معادن المتطورة

(للبيع)

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صورة الاعلان: بوابات كشق معادن المتطورة - في القصيم السعودية

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بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو والسرقة،وتعمل من خلال اطلاق انذار صوتى ويمكن ظبطها للسماح بنسبة معينة من المعادن وهي من شركة الأنظمة الأمنية، وتكشف لنا أماكن الأسلحة كالمسدسات والسكاكين.وفروعنا في المملكة :الرياض،القصيم،الخبر،جدة.ولدينا فروع فى البحرين للتواصل عبر الواتساب:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرس- الرس
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079461
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صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة - في القصيم السعودية

اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)

- في القصيم السعودية

احمى منزلك او شركتك او متجرك مع افضل جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار ضد السرقة - في القصيم السعودية

اجهزة الانذار ضد السرقة

(للبيع)

- في القصيم السعودية

لحماية منزلك او مقر عملك اتينا لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أ.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: الأكسس كنترول _ جهاز البصمة بالوجه - في القصيم السعودية

الأكسس كنترول _ جهاز البصمة بالوجه

(للبيع)

- في القصيم السعودية

فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذ.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

20/12/2020
صورة الاعلان: البصمة بالوجه _ أكسس كنترول - في القصيم السعودية

البصمة بالوجه _ أكسس كنترول

(للبيع)

- في القصيم السعودية

مميزات جهاز الأكسس كنترول * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل .
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

18/11/2020
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