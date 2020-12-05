بوابات كشف معادن

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو والسرقة، وهي من شركة الأنظمة الأمنية، وتكشف لنا أماكن الأسلحة كالمسدسات والسكاكين.وفروعنا في المملكة :الرياض،القصيم،الخبر،جدة.ولدينا فروع فى البحرين للتواصل عبر الواتساب: