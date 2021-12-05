بوابات كشف سرقة الملابس

لأصحاب محلات الملابس نقدم احدث بوابات انذار سرقة الملابس، قم بتأمين محلك ضد سرقة الملابس من خلال احدث تقنيات وبوابات كشف سرقة الملابس، متوفر لدينا البوابات والتاجات ومغناطيس فك التاج والليبل وجهاز الغاء تفعيل الليبل، وجميع مكونات واجهزة منع سرقة الملابس وبأفضل اسعار وتتكون منظومة انذار سرقة الملابس من مكونات اساسية وهي: البوابات الألكترونية اتاج المثبت بقطعة الملابس جهاز فك التاج نقوم بالتوريد والتركيب والصيانه بكافة انحاء الممملكة العربية السعودية للتواصل ت / واتس 0558860700