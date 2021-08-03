بوابات كشف المعادن

(للبيع)
|بوابات كشف عن المعادن نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو والسرقة، وهي من شركة الأنظمة الأمنية، وتكشف لنا أماكن الأسلحة كالمسدسات والسكاكين . ولدينا فروع في المملكة وهي: الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط. للتواصل عبر الجوال او الواتساب :0598595082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|esraa
|التليفون:
|0598595082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101490
1 ريال
1,000 ريال
575 ريال
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