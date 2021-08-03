بوابات كشف المعادن

بوابات كشف عن المعادن نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو والسرقة، وهي من شركة الأنظمة الأمنية، وتكشف لنا أماكن الأسلحة كالمسدسات والسكاكين . ولدينا فروع في المملكة وهي: الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط. للتواصل عبر الجوال او الواتساب :0598595082