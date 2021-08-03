بوابات كشف المعادن

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن - في السعودية

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بوابات كشف عن المعادن نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو والسرقة، وهي من شركة الأنظمة الأمنية، وتكشف لنا أماكن الأسلحة كالمسدسات والسكاكين . ولدينا فروع في المملكة وهي: الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط. للتواصل عبر الجوال او الواتساب :0598595082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: esraa
التليفون: 0598595082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101490
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صورة الاعلان: شاشات تفاعلية باحدث الاسعار - في السعودية

شاشات تفاعلية باحدث الاسعار

(للبيع)

- في السعودية

شاشات العرض الالكترونية نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل. حيث.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول - في السعودية

عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول

(للبيع)

- في السعودية

عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول • للتواصل جوال او واتساب _ ( 0550028479 ) • واتساب _ wa.me/96605500.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات - في السعودية

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)

- في السعودية

ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) يتحمل 3 طن .
العنوان:

جازان - السعودية

575 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية - في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

- في السعودية

●سستم كامل لإدارة محلات الحلاقة يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE .
العنوان:

الرياض - السعودية

3,250 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات احجز مكان سيارات - في السعودية

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات احجز مكان سيارات

(للبيع)

- في السعودية

جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من.

575 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات - في السعودية

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)

- في السعودية

جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من.

600 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى - في السعودية

اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

(للبيع)

- في السعودية

●القفل الإلكترونى timmy tfs 70 -يعمل( ب البصمة-الكارت-الرقم السرى) -القفل يعمل على جميع الابوا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: ارخص اجهزة اكسس كنترول قفل باب يعمل بالبصمة والكارت وارقم السرى - في السعودية

ارخص اجهزة اكسس كنترول قفل باب يعمل بالبصمة والكارت وارقم السرى

(للبيع)

- في السعودية

●القفل الإلكترونى timmy tfs50w -القفل مصمما خصيصا لمقاومة الماء water proofوعوال الجول المختلف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى - في السعودية

اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

(للبيع)

- في السعودية

نظام المنزل الذكي قفل يعمل بكلمة المرور الرقمية الكارت البصمة Access Control System أنظمة خاصة للتحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات - في السعودية

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)

- في السعودية

ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) ✔ يتح.

600 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف المواظفين يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت - في السعودية

جهاز حضور وانصراف المواظفين يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت

(للبيع)

- في السعودية

اجهزة بصمة للموظفين تعمل ببصمة الوجه والكارت وبصمة الاصبع والرقم السرى اجهزة بصمة للموظفين تساعدك عل.

460 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير - في السعودية

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

- في السعودية

●سستم كامل لإدارة المطاعم والكوفى شوب يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD.

3,250 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية - في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

- في السعودية

●عرض نقطة بيع سوبرماركت ومحلات تجارية يدعم الضريبة المضافة -كمبيوتر لينوفوا موديل lenovo v530.

3,750 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب - في السعودية

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

- في السعودية

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.
العنوان:

الجيزة - السعودية

3,250 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية - في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

- في السعودية

●سستم كامل لإدارة محلات الحلاقة يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE .
العنوان:

الرياض - السعودية

3,250 ريال

27/7/2021
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