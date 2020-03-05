بوابات كشف المعادن الالكترونيه لدعم افراد الامن التاكد من عدم حيازه الاشخاص لاسلحه او معادن دون تفتيش بكفاءة عاليه وتقوم بتحديد مناطق واماكن وجود المعادن بدقه لفرد الامن ودقه بوابات كشف المعادن مع حركه المرور السريعه .فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0598595082