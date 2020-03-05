(للبيع)
|بوابات كشف المعادن الالكترونيه لدعم افراد الامن التاكد من عدم حيازه الاشخاص لاسلحه او معادن دون تفتيش بكفاءة عاليه وتقوم بتحديد مناطق واماكن وجود المعادن بدقه لفرد الامن ودقه بوابات كشف المعادن مع حركه المرور السريعه .فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0598595082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0598595082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055140
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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