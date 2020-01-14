بوابات كشف المعادن _ ترجع أهميةالبوابات عموما فى زيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح من خلال هذه التكنولوجيا المتفوقة والمتميزة والحساسة والمتناهية فى دقتها التكنولوجيه مصممة لتحقيق أكبر قدر من الدقة والانتاجية بدون المساس بقواعد السلامة فهي غير مؤذيه حيث تتميز بالكاشف والتفريق بين المعدن كالتفريق بين العملات المعدنيه والمجوهرات والمفاتيح وعلب السجائر إلخ . استخداماتها فروعنا بالسعودية والبحرين للتواصل ت/ 0501777079 واتس