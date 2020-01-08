(للبيع)
|بوابات كشف المعادن _ بوابات كشف المعادن للكشف غن السرقات والمعادن الحاده واى نوع من المعادن و بوابات تزيد من ةقوتك التامينية تصلح لمحطات المتروا والفنادق والمزلات وكافة الاغراض المشابهه لمعرفة الاسغار والمواصفات اتصل بنا على رقم ت / 0501777079 واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048481
1 دولار
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1 دولار
1 دولار
5 دولار
1 دولار
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1 دولار
1 دولار
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