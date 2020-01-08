بوابات كشف المعادن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن - في الرياض السعودية

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بوابات كشف المعادن _ بوابات كشف المعادن للكشف غن السرقات والمعادن الحاده واى نوع من المعادن و بوابات تزيد من ةقوتك التامينية تصلح لمحطات المتروا والفنادق والمزلات وكافة الاغراض المشابهه لمعرفة الاسغار والمواصفات اتصل بنا على رقم ت / 0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048481
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تاريخ الإعلان
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شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

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4/1/2020
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بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

1 دولار

2/1/2020
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بوابات الاشخاص

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

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1 دولار

1/1/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

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بوابات كشف المعادن _ ترجع أهميةالبوابات عموما فى زيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو .
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5 دولار

1/1/2020
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صورة الاعلان: كوالين واقفال الكترونية - في الرياض السعودية

كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقوم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية بتوريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفن.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

28/12/2019
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

تحتوى أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات على مستشعرات أرضية يتم الإعتماد عليها لتوفير مستوى متقدم م.
العنوان:

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25/12/2019
صورة الاعلان: شاشاة كاشير + طابعة فواتير + برنامج نقاط البيع - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم شركة رحاب التنمية عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +ب.
العنوان:

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1 دولار

23/12/2019
صورة الاعلان: حواجز ومصدات شوكية - في الرياض السعودية

حواجز ومصدات شوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية مصدات أمنية وحواجز شوكية توريد وتركيب مصدة أرضية صناعة وطنية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

23/12/2019
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اجهزة كاشير

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/12/2019
صورة الاعلان: بوبات كشف المعادن - في الرياض السعودية

بوبات كشف المعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن _ ترجع أهميةالبوابات عموما فى زيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

15/12/2019
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صوره دقيقة وواضحة عن الهيكل السفلى للسي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

15/12/2019
صورة الاعلان: قاريء باركود - في الرياض السعودية

قاريء باركود

(للبيع)

- في الرياض السعودية

قارىء الباركود العام قارىء الباركود العام مؤسسة رحاب التنمية للالكترونيات والانظمة الامنية للتواصل و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

15/12/2019
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في الرياض السعودية

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد لدينا تاغات حجة بوابات انذار سرقة الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاغات ولدينا ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

15/12/2019
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