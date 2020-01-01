(للبيع)
|بوابات كشف المعادن _ ترجع أهميةالبوابات عموما فى زيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح من خلال هذه التكنولوجيا المتفوقة والمتميزة والحساسة والمتناهية فى دقتها التكنولوجيه مصممة لتحقيق أكبر قدر من الدقة والانتاجية بدون المساس بقواعد السلامة فهي غير مؤذيه حيث تتميز بالكاشف والتفريق بين المعدن كالتفريق بين العملات المعدنيه والمجوهرات والمفاتيح وعلب السجائر إلخ . استخداماتها فروعنا بالمملكه العربيه السعودية والبحرين للتواصل واتساب / 0501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047341
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