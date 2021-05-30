بوابات كشف المعادن المتطورة

بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو والسرقة،وتعمل من خلال اطلاق انذار صوتى ويمكن ظبطها للسماح بنسبة معينة من المعادن وهي من شركة الأنظمة الأمنية، وتكشف لنا أماكن الأسلحة كالمسدسات والسكاكين.وفروعنا في المملكة :الرياض،القصيم،الخبر،جدة.ولدينا فروع فى البحرين للتواصل عبر الواتساب او الجوال على رقم 0598589293