بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)
|بوابة الكشف عن المعادن بوابات الكشف عن المعادن واهميتها في تأمين المنشآت بوابات الكشف عن المعادن من شركة الانظمة الأمنية والشبكات الوكيل المعتمد لشركة فى مجال الكشف عن المعادن والمتفجرات الشركة ذات التاريخ الكبير والخبرة الكبيرة فى مجال الكشف عن المعادن توفير الأمان :– ترجع أهمية بوابات الكشف عن المعادن وأجهزة الكشف عن المعادن عموما فى زيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح من خلال هذه التكنولوجيا المتفوقة والمتميزة والحساسة والمتناهية فى دقتها التكنولوجيه للتواصل 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084291
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل