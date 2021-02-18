بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في الرياض السعودية

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بوابة الكشف عن المعادن بوابات الكشف عن المعادن واهميتها في تأمين المنشآت بوابات الكشف عن المعادن من شركة الانظمة الأمنية والشبكات الوكيل المعتمد لشركة فى مجال الكشف عن المعادن والمتفجرات الشركة ذات التاريخ الكبير والخبرة الكبيرة فى مجال الكشف عن المعادن توفير الأمان :– ترجع أهمية بوابات الكشف عن المعادن وأجهزة الكشف عن المعادن عموما فى زيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح من خلال هذه التكنولوجيا المتفوقة والمتميزة والحساسة والمتناهية فى دقتها التكنولوجيه للتواصل 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/2/2021
رقم الإعلان: 2084291
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

•كفاءة عالية وجودة ممتازة تبدأ ب 2 ميجا بيكسل إلى أعلى جودة حسب الرغبة •سهولة إعداداها وتشغيلها •.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/2/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات حرارية ليلة نهارية ملونة، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات هي صمام الأمان للوقاية م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: جهاز كشف الحفائب اكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحفائب اكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب،والذى يعتبر بمثابة جهاز انذار ضد اى متعلقات خارجية داخل ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: تاغات لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي تاغات حجه بوابات الإنذار ممغنط صغير علي شكل دائري للملابس منعا .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2021
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صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات حرارية ليلة نهارية ملونة، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات هي صمام الأمان للوقاية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحكومية والفنادق والاما.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة - في الرياض السعودية

اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ض.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: تاغات لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توض.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية:تعددت طرق مواجهة الفيروسات ومن اهمهما كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة - في الرياض السعودية

اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1-اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/1/2021
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