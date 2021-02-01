بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)
|بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحكومية والفنادق والاماكن الحساسة التي تحتاج الي درجة عالية من الامان والحماية. - ذات حساسية عالية للمعادن. - انذار صوتى عند وجود معادن. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|+966598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082399
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