بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في الرياض السعودية

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تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو والسرقة، وهي من شركة الأنظمة الأمنية، وتكشف لنا أماكن الأسلحة كالمسدسات والسكاكين.وفروعنا في المملكة :الرياض،القصيم،الخبر،جدة.ولدينا فروع فى البحرين للتواصل عبر الواتساب:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077864
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8/12/2020
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7/12/2020
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6/12/2020
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16/11/2020
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العنوان:

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1 ريال

6/10/2020
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