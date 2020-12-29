بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)
|تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو والسرقة، وهي من شركة الأنظمة الأمنية، وتكشف لنا أماكن الأسلحة كالمسدسات والسكاكين.وفروعنا في المملكة :الرياض،القصيم،الخبر،جدة.ولدينا فروع فى البحرين للتواصل عبر الواتساب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077864
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1 ريال