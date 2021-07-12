بوابات كشف المعادن الألكترونية

(للبيع)
|بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحكومية والفنادق والاماكن الحساسة التي تحتاج الي درجة عالية من الامان والحماية. - ذات حساسية عالية للمعادن. - انذار صوتى عند وجود معادن. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة ضمان لمدة عامين فروعنا : الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط القصيم ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل ت/ واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099869
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال