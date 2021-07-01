بوابات كشف المعادن الألكترونية

بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحكومية والفنادق والاماكن الحساسة التي تحتاج الي درجة عالية من الامان والحماية. - ذات حساسية عالية للمعادن. - انذار صوتى عند وجود معادن. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة ضمان لمدة عامين فروعنا : الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط القصيم ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل ت/ واتس 0558860700