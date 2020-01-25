بوابات دخول و الخروج الاشخاص

لدى مؤسسة رحاب التنمية بوابات تحكم في الدخول والخروج تعمل على تنظيم او منع الافراد من دخول المنشأة الخاصة بكم والتحكم في دخول او عدم الدخول في أوقات معينة وتعمل بالبصمة والوجه والكارت والرقم السري وتوفر لك الأمان ويوجد جميع الأنواع والماركات ويوجد لدينا أجهزة انذار وكاميرات مراقبة ويوجد لدينا شحن وصيانة وفروعنا في المملكة العربية السعودية الرياض – جدة – قصيم ولنا فروع في البحرين للاستعلام / 0501194443