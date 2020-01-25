بوابات دخول و الخروج الاشخاص

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول و الخروج الاشخاص - في القصيم السعودية

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لدى مؤسسة رحاب التنمية بوابات تحكم في الدخول والخروج تعمل على تنظيم او منع الافراد من دخول المنشأة الخاصة بكم والتحكم في دخول او عدم الدخول في أوقات معينة وتعمل بالبصمة والوجه والكارت والرقم السري وتوفر لك الأمان ويوجد جميع الأنواع والماركات ويوجد لدينا أجهزة انذار وكاميرات مراقبة ويوجد لدينا شحن وصيانة وفروعنا في المملكة العربية السعودية الرياض – جدة – قصيم ولنا فروع في البحرين للاستعلام / 0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب التنمية
التليفون: 9660501194443

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العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8 ريال
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050540
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