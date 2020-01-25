بوابات دخول و الخروج الاشخاص

(للبيع)
|لدى مؤسسة رحاب التنمية بوابات تحكم في الدخول والخروج تعمل على تنظيم او منع الافراد من دخول المنشأة الخاصة بكم والتحكم في دخول او عدم الدخول في أوقات معينة وتعمل بالبصمة والوجه والكارت والرقم السري وتوفر لك الأمان ويوجد جميع الأنواع والماركات ويوجد لدينا أجهزة انذار وكاميرات مراقبة ويوجد لدينا شحن وصيانة وفروعنا في المملكة العربية السعودية الرياض – جدة – قصيم ولنا فروع في البحرين للاستعلام / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|9660501194443
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|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050540
2 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال