بوابات دخول وخروج السياراتBARRIER GATE

(للبيع)

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البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يمكنك الان التحكم في مرور السيارات الغير مصرح لها بالدخول والخروج بوابات الكترونية BARRIER GATE لتوفير الامان الكامل شاملة ذراع 3متر ومتوفر بوابات حتى 6متر يمكنك التحكم عن طريق البصمة او كلمة السر او الكارت الممغنطمع امكانية تشغيل أكثر من ريموت والفتح يدويا للبوابة يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالمملكة العربية السعودية (الرياض-القصيم-جده-الخبر-خميس مشيط) بالإضافة الى فرعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300 بوابات جراجات , بوابات امنية ,parking system ,بوابة فلل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083105
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