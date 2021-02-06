بوابات دخول وخروج السياراتBARRIER GATE

يمكنك الان التحكم في مرور السيارات الغير مصرح لها بالدخول والخروج بوابات الكترونية BARRIER GATE لتوفير الامان الكامل شاملة ذراع 3متر ومتوفر بوابات حتى 6متر يمكنك التحكم عن طريق البصمة او كلمة السر او الكارت الممغنطمع امكانية تشغيل أكثر من ريموت والفتح يدويا للبوابة يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالمملكة العربية السعودية (الرياض-القصيم-جده-الخبر-خميس مشيط) بالإضافة الى فرعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300 بوابات جراجات , بوابات امنية ,parking system ,بوابة فلل