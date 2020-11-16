بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)
|بوابات البراير للسيارات وهذه البوابات تعمل بعدة انظمة : اما بالكارت المغناطيسي /او الرقم السرى /او البصمة /او الحساسات الذراع مصنوع من الالومنيوم العازل لتوفير الأمان الكامل بوابات الكترونية يوجد منها مقاسات مختلفة تبدأ من3 متز حتى 8متر صناعة إيطالي وضمان عامين ويمكن الفتح عن طريق : الريموت كنترول مع إمكانية أكثر من ريموت . المفتاح الضاغط قارىء الكروت دعاسات أرضية في حالة الخروج مع امكانية الفتح يدويا للبوابه نورد ونركب في جميع انحاء المملكة قسم خاص للصيانة فروعنا السعودية والبحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075251
اتصل
1 ريال