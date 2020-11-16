بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات البراير للسيارات وهذه البوابات تعمل بعدة انظمة : اما بالكارت المغناطيسي /او الرقم السرى /او البصمة /او الحساسات الذراع مصنوع من الالومنيوم العازل لتوفير الأمان الكامل بوابات الكترونية يوجد منها مقاسات مختلفة تبدأ من3 متز حتى 8متر صناعة إيطالي وضمان عامين ويمكن الفتح عن طريق : الريموت كنترول مع إمكانية أكثر من ريموت . المفتاح الضاغط قارىء الكروت دعاسات أرضية في حالة الخروج مع امكانية الفتح يدويا للبوابه نورد ونركب في جميع انحاء المملكة قسم خاص للصيانة فروعنا السعودية والبحرين