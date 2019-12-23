بوابات دخول وخروج السيارات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

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تحتوى أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات على مستشعرات أرضية يتم الإعتماد عليها لتوفير مستوى متقدم من الأمان سواء للمركبة او من بداخلها حيث تعمل هذه المستشعرات على تأمين عدم إنغلاق البوابات على السيارات بشكل خاطئ وقت عبورها البوابة وكذلك تؤمن الوقت الكافي لعبور السيارات من خلال البوابات حتى وإن تأخرت السيارة بشكل غير متعمد في العبور كأن يكون هناك منحدرات في المداخل او المخارج ( مثل أغلب مواقف السيارات السفلي) والعديد من المزايا الاخرى للتواصل / 0501777079
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046626
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