بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)
|تحتوى أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات على مستشعرات أرضية يتم الإعتماد عليها لتوفير مستوى متقدم من الأمان سواء للمركبة او من بداخلها حيث تعمل هذه المستشعرات على تأمين عدم إنغلاق البوابات على السيارات بشكل خاطئ وقت عبورها البوابة وكذلك تؤمن الوقت الكافي لعبور السيارات من خلال البوابات حتى وإن تأخرت السيارة بشكل غير متعمد في العبور كأن يكون هناك منحدرات في المداخل او المخارج ( مثل أغلب مواقف السيارات السفلي) والعديد من المزايا الاخرى للتواصل / 0501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046626
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1 دولار