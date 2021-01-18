بوابات دخول وخروج الافراد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد - في الرياض السعودية

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تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب تصلح الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الفتح والغلق بثلاثة وسائل: ريموت كونترول،البصمة،الكارت المغناطيسي، ويوجد ضمان عامين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، فروعنا بالمملكة: الرياض،قصيم،جدة،خميس،مشيط.للتواصل عبر الواتساب:0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/1/2021
رقم الإعلان: 2080381
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر - في الرياض السعودية

قارئ الباركود باليزر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الاسهل فى عملية البيع والشراء داخل المتاجر عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: حواجز ومصدات السيارات المتطورة - في الرياض السعودية

حواجز ومصدات السيارات المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعتب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: جهاز البيجر للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز البيجر للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/1/2021
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صورة الاعلان: أجهزة قياس درجة الحرارة - في الرياض السعودية

أجهزة قياس درجة الحرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة*المميزاتسهل التركيب .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/1/2021
صورة الاعلان: المصدات والشوكيات الأمنية - في الرياض السعودية

المصدات والشوكيات الأمنية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك أن المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائرية وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان من الٌأقتحاما.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال للعملاء - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال للعملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لتعامل اكثر سهولة ويسر مع عملائك نقدم لك عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة - في الرياض السعودية

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات، ويتم فتح البوابات الإلكتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الافراد الحديثة - في الرياض السعودية

بوابات الافراد الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: سستم كاشير كامل مطاعم - كوفى شوب - حلويات - شاشة تاتش - في الرياض السعودية

سستم كاشير كامل مطاعم - كوفى شوب - حلويات - شاشة تاتش

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز و سستم كاشير مطاعم او كوفى شوب او حلويات مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر مناسب، الأقفال والكوالين .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المتكاملة - في الرياض السعودية

اجهزة الكاشير المتكاملة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بتفكر فى عمل مشروع او تجديد متجرك نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث ي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود الاسرع باليزر لجميع المحلات والاسواق - في الرياض السعودية

قارئ الباركود الاسرع باليزر لجميع المحلات والاسواق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الاسهل فى عملية البيع والشراء داخل المتاجر عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2021
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