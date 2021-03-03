بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

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صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة - في السعودية

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بوابات الأفراد بالكارت والبصمة تعتبر بوابات الدوار نظامًا أنيقًا للتحكم في الدخول مصممًا لحجم حركة المرور العالية. مصممة للتشغيل السلس والصامت وتستمد قدرًا ضئيلًا من القوة. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مما يجعلها متينة للغاية تكون الحواجز في وضع مغلق وبالتالي منع الوصول إلى الجانب المضمون تعمل بالكارت أو ببصمة الإصبع وحواجزها تتراجع إلى الأعلى تلقائيًا بمجرد وضع الكارت أو البصمة يمكن التحكم بكلا الاتجاهين الدخول والخروج . اشكال البوابات تختلف على حسب الاحتياج الخاص بك 0598589293 جوال واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085841
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20/2/2021
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20/2/2021
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17/2/2021
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17/2/2021
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16/2/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة - في السعودية

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14/2/2021
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8/2/2021
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة - في السعودية

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- في السعودية

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8/2/2021
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نحن شركة تك سوفت واحده من الشركات الرائدة والمتخصصة في تصميم وبرمجه تطبيقات المتاجر الإلكترونه وموق.
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7/2/2021
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العنوان:

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اتصل

6/2/2021
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