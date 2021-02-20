بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)
|بوابات الأفراد بالكارت والبصمة تعتبر بوابات الدوار نظامًا أنيقًا للتحكم في الدخول مصممًا لحجم حركة المرور العالية. مصممة للتشغيل السلس والصامت وتستمد قدرًا ضئيلًا من القوة. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مما يجعلها متينة للغاية تكون الحواجز في وضع مغلق وبالتالي منع الوصول إلى الجانب المضمون تعمل بالكارت أو ببصمة الإصبع وحواجزها تتراجع إلى الأعلى تلقائيًا بمجرد وضع الكارت أو البصمة يمكن التحكم بكلا الاتجاهين الدخول والخروج . اشكال البوابات تختلف على حسب الاحتياج الخاص للاستفسار 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084412
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