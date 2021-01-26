بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة - في الرياض السعودية

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بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن العامة مثل محطات المترو او النوادى او الشركات امكانية العمل كنظام مستقل او العمل ببرنامج كمبيوتر امكانية الفتح والغلق بثلاثة وسائل: بالبصمة او الكارت المغناطيسى او بريموت كنترول تقدم المؤسسة:- ضمان على جميع الأجهزة لمدة عامين ضد عيوب الصناعة خدمة عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بأسعار خاصة لجميع العملاء نعتني بعملائنا الكرام ونقدم لهم أعلي مستوي من خدمة ما بعد البيع. فروعنا بالمملكه العربية السع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081457
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر - في الرياض السعودية

قارئ الباركود باليزر

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لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة م.
العنوان:

الرياض - السعودية

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26/1/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

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اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتع.
العنوان:

الرياض - السعودية

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25/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المتكاملة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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24/1/2021
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جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس

(للبيع)

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العنوان:

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20/1/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة - في الرياض السعودية

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعت.
العنوان:

الرياض - السعودية

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20/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

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20/1/2021
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صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار للعملاء - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

هو وحدة انتظام العملاء، والعقل البرمجي لنظام ادارة الطابور يكون على هيئة (شاشة رقمية - وحدة عرض فيدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب تصلح الأماكن العامة والشركات والنوادي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر - في الرياض السعودية

قارئ الباركود باليزر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الاسهل فى عملية البيع والشراء داخل المتاجر عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: حواجز ومصدات السيارات المتطورة - في الرياض السعودية

حواجز ومصدات السيارات المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعتب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: جهاز البيجر للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز البيجر للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: أجهزة قياس درجة الحرارة - في الرياض السعودية

أجهزة قياس درجة الحرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة*المميزاتسهل التركيب .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/1/2021
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