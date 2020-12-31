بوابات دخول وخروج الافراد المتطورة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتطورة - في الرياض السعودية

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ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الفتح والغلق بثلاثة وسائل: ريموت كونترول،البصمة،الكارت المغناطيسي، ويوجد ضمان عامين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، فروعنا بالمملكة: الرياض،قصي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

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العنوان: العليا الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2020
رقم الإعلان: 2078202
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صورة الاعلان: ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ـ توفيرا للوقت والمجهود وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحلات التجارية والسو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/12/2020
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية - في الرياض السعودية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لتوفير اكبر قدر من الراحة للمرضى وتوفير للوقت وسرعة الاستدعاء يستخدم في المستشفيات وفى بعض المستشف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية - في الرياض السعودية

جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز قياس درجة حرارة الأفراد مع شاشة ديجيتال (DZTH-001) جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية للهويات - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية للهويات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/12/2020
صورة الاعلان: الأذرع والبوابات الألكترونية للتحكم في حركة السيارات - في الرياض السعودية

الأذرع والبوابات الألكترونية للتحكم في حركة السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/12/2020
صورة الاعلان: شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة - في الرياض السعودية

شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/12/2020
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صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة - في الرياض السعودية

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم لبوابات الالكترونية المتميزة والتى تحتوى على العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاعب بع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: أحدث الكوالين والأقفال للشقق والفنادق والشركات - في الرياض السعودية

أحدث الكوالين والأقفال للشقق والفنادق والشركات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بالأمس البعيد كان علق الأبواب يحتاج إلى مزلاج ضخم للحماية وغلق الأبواب جيدا وبالأمس القريب ظهرت الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/12/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود والفواتير الفورية - في الرياض السعودية

طابعة الباركود والفواتير الفورية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة محمولة ومتميزة ومناس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية - في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعددت وسائل الحماية لمواجهة فيروس كورونا وكان من أهمها ( بوابات التعقيم الذاتية ) تقوم بوابات التغ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/12/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه - في الرياض السعودية

بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات انذار المتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع السرقة داخل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/12/2020
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