بوابات دخول وخروج الافراد المتطورة

ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الفتح والغلق بثلاثة وسائل: ريموت كونترول،البصمة،الكارت المغناطيسي، ويوجد ضمان عامين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، فروعنا بالمملكة: الرياض،قصي