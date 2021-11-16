بوابات دخول وخروج الأفراد والموظفين

(للبيع)
|بوابات دخول وخروج الأفراد تعتبر بوابات دخول وخروج الأفراد من البوابات التأمينية والتنظيمية للتحكم في وتنظيم حركة الأفراد تعمل بالبصمة أو بالكارت , ويمكنها تسجيل بيانات الأفراد كما يمكن غلقها بحيث تمنع دخول او خروج أشخاص محددين في أقات معينة تتميز هذه البوابات بتعدد موديلاتها وتعدد بلد المنشا , كما تتميز بشكلها الجمالي وقوتها الفولاذية وقدرتها العالية على التحمل والعمل الشاق بوابات دخول الأفراد لا غنى عنها لكل الأماكن ذات الكثافة العالية من الأشخاص والموظفين ت واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111866
1 ريال
1 دولار
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار