بوابات دخول وخروج الأفراد

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد الأشخاص physical security وذلك لتوفير الإنضباط الكامل ويتم ذلك من خلال السماح بالمرور لمن لهم الحق في ذلك فقط وتأتي البوابات الإلكترونية للأشخاص مزودة بنظام تنبيه صوتي وضوئي (اختياري) للتنبيه في حالة محاولة أحد الأشخاص العبور منها بدون صلاحات لذلك او محاولة التحايل وتخطي النظام الأمني للتواصل والمراسلة ت / واتس 0558860700