بوابات دخول السيارات الكترونية

(للبيع)
|عرض خاص على بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات (مواقف السيارات) بوابة بارير اتوماتيكية - بوابة جراج اتوماتيكية. - تعمل برفع الذراع. - شاملة ذراع 3 متر. - تشمل خلايا ضوئية للغلق و الفتح الاتوماتيكى. - امكانية تشغيل اكثر من ريموت. - فتح يدوى للبوابة. - متوافر بوابات حتى 6 متر للذراع. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالممكلة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين ونشحن الى جميع المحافظات والبلدان للتواصل معنا جوال او واتساب /0598594764 #بوابة_مواقف_ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|0598594764
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103237
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(للبيع)- في الرياض السعودية
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