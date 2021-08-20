بوابات دخول السيارات الكترونية

عرض خاص على بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات (مواقف السيارات) بوابة بارير اتوماتيكية - بوابة جراج اتوماتيكية. - تعمل برفع الذراع. - شاملة ذراع 3 متر. - تشمل خلايا ضوئية للغلق و الفتح الاتوماتيكى. - امكانية تشغيل اكثر من ريموت. - فتح يدوى للبوابة. - متوافر بوابات حتى 6 متر للذراع. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالممكلة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين ونشحن الى جميع المحافظات والبلدان للتواصل معنا جوال او واتساب /0598594764 #بوابة_مواقف_ا