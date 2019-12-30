بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن العامة مثل محطات المترو او النوادى او الشركات امكانية العمل كنظام مستقل او العمل ببرنامج كمبيوتر امكانية الفتح والغلق بالبصمة او الكارت المغناطيسى او بريموت كنترول تقدم المؤسسة:- ضمان على جميع الأجهزة لمدة عامين ضد عيوب الصناعة للتواصل واتساب / 0501777079