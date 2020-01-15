بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) -

(للبيع)

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صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - - في الرياض السعودية

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محطات المترو او النوادى او الشركات امكانية العمل كنظام مستقل او العمل ببرنامج كمبيوتر امكانية الفتح والغلق بالبصمة او الكارت المغناطيسى او بريموت كنترول تقدم المؤسسة:- ضمان على جميع الأجهزة لمدة عامين ضد عيوب الصناعة خدمات التركيب والبرمجة والصيانة والتدريب على استخدام جميع الأجهزة. خدمة عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بأسعار خاصة لجميع العملاء فروعنا بالمملكه العربية السعودية والبحرين ت / 0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049270
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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/12/2019
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