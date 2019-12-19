(للبيع)
|بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن العامة مثل محطات المترو او النوادى او الشركات امكانية العمل كنظام مستقل او العمل ببرنامج كمبيوتر امكانية الفتح والغلق بالبصمة او الكارت المغناطيسى او بريموت كنترول تقدم المؤسسة:- ضمان على جميع الأجهزة لمدة عامين ضد عيوب الصناعة خدمات التركيب والبرمجة والصيانة والتدريب على استخدام جميع الأجهزة. خدمة عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بأسعار خاصة لجميع العملاء نعتني بعملائنا الكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|graphic
|التليفون:
|0501113082
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045713
اتصل
1 ريال
1 دولار
1 دولار
اتصل
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار
اتصل
اتصل
1 دولار
1 دولار
اتصل
1 ريال